Польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на границе с Белоруссией

Польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская армия подтвердила исчезновение своего солдата на восточной границе республики, однако не подтверждает его побег в Белоруссию.

«В четверг, 16 декабря 2021 года, во второй половине дня было установлено отсутствие солдата 11-го артиллерийского полка, который пропал во время выполнения служебных задач», - приводит Sputnik Беларусь заявление 16-ой механизированной дивизии, в которой числится пропавший военнослужащий польской армии.

Уточняется, что военный пропал вечером, после чего были предприняты попытки его найти, которые не увенчались успехом. При этом в интернете появилось фотографии, где пропавший военнослужащий дает интервью белорусскому телевидению.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко пересек польско-белорусскую границу и попросил политического убежища в республике.