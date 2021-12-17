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Экономика17 декабря 2021 11:16

Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2»

Оператор сообщил о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2»

Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2»

Фото: REUTERS

В пятницу, 17 декабря, началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2, уточнив, что в данном случае работа будет проводиться аналогично тому, что при запуске первой ветки.

«Началась процедура по заполнению газом второй нитки … Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оператора.

Оператор также сообщает, что ранее по второй нитке были завершены пусконаладочные работы для контроля целостности трубопровода.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 17 декабря, в Кремле заявили, что Россия не ставит определенных сроков введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», отметив, что вопрос о сроках сертификации проекта находится в компетенции немецкого регулятора.