Началось заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

В пятницу, 17 декабря, началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2, уточнив, что в данном случае работа будет проводиться аналогично тому, что при запуске первой ветки.

«Началась процедура по заполнению газом второй нитки … Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оператора.

Оператор также сообщает, что ранее по второй нитке были завершены пусконаладочные работы для контроля целостности трубопровода.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 17 декабря, в Кремле заявили, что Россия не ставит определенных сроков введения в эксплуатацию «Северного потока – 2», отметив, что вопрос о сроках сертификации проекта находится в компетенции немецкого регулятора.