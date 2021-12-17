Путин поручил доработать проект об использовании сертификатов о вакцинации в общественных местах

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов о вакцинации в общественных местах. Таким образом глава государства прокомментировал документ о QR-кодах в существующей редакции.

Как отметил глава государства в пятницу, 17 декабря, ситуация в борьбе с коронавирусной инфекцией в России пока остается напряженной. Однако прежде, чем в стране будет введена система QR-кодов, власти должны ее доработать, подчеркнул Владимир Путин.

Как пояснил российский лидер, эта система должна работать для защиты здоровья россиян, а не создавать для них лишний трудностей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за проникновения штамма "омикрон" коронавирусной инфекции сроки действия сертификатов о вакцинации могут пересмотреть. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.