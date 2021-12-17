Путин призвал россиян не забывать об эпидемиологических рекомендациях в новогодние праздники

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал россиян в новогодние праздники прислушиваться к эпидемиологическим рекомендациям и соблюдать их. Об этом глава государства заявил в пятницу, 17 декабря, в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как отметил Путин, россияне могут забыть о мерах безопасности под влиянием праздника, однако ввиду эпидемиологической обстановки делать так не стоит.

"У нас знаете как, после первого тоста все уже забывают про всякие меры предосторожности, это сегодня не тот случай", - подчеркнул президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин прокомментировал идею о введении дополнительных ограничительных мер с QR-кодами накануне Нового года. Как сообщил глава государства в ходе совещания с членами правительства во вторник, 14 декабря, он против этой меры.