Тренер Татьяна Тарасова остается дома для амбулаторного лечения Фото: Кирилл Мишин

Советского и российского тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову оставили дома для амбулаторного лечения.

По данным "Пятого канала", 15 декабря 2021 года Тарасова пожаловалась на общую слабость и боли в груди. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.

Накануне российский певец Филипп Киркоров сообщил, что 74-летнего заслуженного тренера СССР госпитализировали в одну из московских больниц.

"Она действительно в больнице. Молитесь. Даст бог, всё будет хорошо", - цитируют артиста "Известия".

При этом сама тренер сообщила, что с ней все хорошо и поблагодарила за беспокойство.

Ранее ФАН рассказывал, что известный фигурист Илья Авербух расплакался во время съемок финала шоу "Ледниковый период", когда начал говорить о состоянии здоровья Тарасовой.