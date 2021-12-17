Путин отметил рост реальных зарплат россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обратившись к правительству с просьбой обратить внимание на показатели снижения бедности.

Реальная заработная плата, которая отражает среднюю начисленную заработную плату, скорректирована на уровень инфляции. Согласно данным Росстата, в апреле этого года рост реальных заработных плат в стране ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте.

«Сейчас зарплаты в реальном выражении растут…Надо посмотреть, зарплаты-то должны расти, они растут, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован. Попросил бы обратить на это ваше внимание», - заявил российский лидер.

Напомним, в начале декабря 2021 глава государства поручил правительству выделить дополнительные средства на повышение заработных плат отдельным категориям бюджетников. Как писал сайт kp.ru, 14 декабря Правительство направило более 12 миллиардов рублей на зарплаты учителям, врачам, преподавателям вузов, работникам науки и культуры.