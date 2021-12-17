Украину в 2021 году покинуло рекордное за 11 лет число человек Фото: REUTERS

Число граждан, выехавших из Украины и не вернувшихся, в текущем году составило более 600 тысяч человек, что является рекордным показателем за последние 11 лет. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.

«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тысяч украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», - говорится в заявлении.

Согласно данным ресурса, в первой половине 2010 года Украину ежегодно покидали около полумиллиона граждан, однако после 2014 года это число заметно снизилось, а единственным годом с положительным сальдо стал «коронавирусный 2020-й», когда вернувшихся на родину украинцев было на 80 тысяч больше, чем покинувших страну. В общем в период с 2011 по 2020 годы Украину покинуло 2,6 миллиона граждан.

По прогнозу «Опендатабота», если в декабре этого года не случится массового возвращения граждан на родину, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит свыше 3,3 миллиона человек.