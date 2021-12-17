Путин связал рост смертности в России с пандемией коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Рост смертности в России во многом связан с пандемией коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу, 17 декабря.

"Количество заболевших уменьшилось почти на половину, но возросла смертность", - констатировал российский лидер.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается напряженной. Кроме того, пока неизвестно, как скажется на ней проникновение штамма "омикрон".

Напомним, в ходе того же выступления российский лидер заявил, что "Спутник V" - это лучшая вакцина против омикрон-штамма коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2021 году материнская смертность от коронавируса в России выросла в три раза по сравнению с показателями 2020 года. Об этом рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству, профессор Роман Шмаков.