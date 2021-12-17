Путин заявил о реалистичности планов по углеродной нейтральности России к 2060 году

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин оценил планы по достижению страной углеродной нейтральности к 2060 году. Прогноз о том, насколько это реально, глава государства дал в пятницу, 17 декабря, в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как отметил Владимир Путин, достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы.

Президент отметил, что на данный момент Россия не торопится с экспериментом в сфере углеродной нейтральности на Сахалине. Но, подчеркнул российский лидер, важно посмотреть, как эта система работает.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце октября правительство утвердило стратегию низкоуглеродного развития страны до 2050 года. А Владимир Путин объявил, что к 2060 году (а может, и раньше) Россия достигнет углеродной нейтральности.