В РФПИ заявили, что "Спутник V" вызывает устойчивый иммунный ответ к омикрон-штамму коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина против коронавирусной инфекции Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ к омикрон-штамму, следует из данных предварительных лабораторных исследований научного центра имени Гамалеи.

«Предварительное лабораторное исследование показывает, что «Спутник V» демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность против варианта «Омикрон» и, как ожидается, обеспечит надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации», – говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Как отметили в РФПИ, бустерный укол однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» значительно повышает эффективность других препаратов против омикрон-штамма.

Как писал сайт kp.ru, центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи модифицировал вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» под омикрон-штамм.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал «Спутник V» лучшей вакциной против «Омикрона».