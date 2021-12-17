В Минздраве заявили, что в России нет пациентов с "омикроном" в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ответил на вопросы о россиянах, заболевших новым штаммом коронавирусной инфекции, который был назван "омикрон". Как отметил глава Минздрава, среди людей с выявленным "омикроном" пока нет тех, кто бы тяжело переносил заболевание.

"Не суть, сколько их. Главное, что он (штамм) появился. Пока мы среди них тяжёлых пациентов не видели", - отметил Мурашко.

Министр также рассказал журналистам, что многие из тех, кто заболели штаммом "омикрон", до этого переболели другими "версиями" коронавируса или были вакцинированы. И, как можно предположить, их иммунитет успешно справляется с новым испытанием.

Как ранее писал сайт kp.ru, скорость, с которой новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется по всему миру, пугает своей стремительностью, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. На 16 декабря в России зафиксировали уже 25 случаев заражения этим штаммом коронавирусной инфекции.