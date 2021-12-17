Мурашко заявил, что четвертая волна коронавируса в России еще не закончилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия еще полностью не преодолела четвертную волну коронавирусной инфекции, заявил журналистам министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Полностью из нее не вышли – еще большое количество госпитализаций», – сказал глава Минздрава.

Ранее Мурашко сообщил, что Россия отправила запросы на получение образца нового штамма коронавируса «Омикрон».

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявлено 27 743 случая заражения коронавирусной инфекцией. Также в стране зарегистрировали 1 080 летальных исходов вследствие заболевания COVID-19.

Тем временем российские специалисты создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Сегодня она тестируется в ЮАР.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Александр Шестопалов предположил, что четвертая волна коронавируса пойдет в России на спад только в декабре 2021.