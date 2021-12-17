Песков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности начнутся 18 декабря 2021

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия готова начать переговоры с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности с 18 декабря 2021 года, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала обсуждения проекта, предложенного российской стороной.

"Сказано о готовности начать переговоры завтра", - уточнил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский МИД в пятницу, 17 декабря, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток, в том числе запрет на присоединение к альянсу Украины.

Напомним, заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о риске новой конфронтации на фоне отсутствия гарантий безопасности для РФ со стороны Североатлантического альянса.