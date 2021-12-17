Госдума осудила дискриминацию россиян в Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная Дума приняла проект заявления «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Латвии». В документе парламентарии выступили с осужденим ущемления прав россиян в республике.

«Депутаты ГД решительно осуждают политику Латвийской Республики, направленную на ущемление прав российских соотечественников, проживающих в этом государстве», – приводится текст заявления на сайте нижней палаты парламента.

Как считают в Госдуме, запрет на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий, шествий, пикетов и собраний в Латвии нарушает права и свободы наших соотечественников. Такие ограничения, заявили депутаты, «разделяют латвийское общество по национальному и мировоззренческому принципам». Подобные запреты подтверждают курс латвийских властей на реабилитацию нацистских преступников и местных коллаборационистов, говорится в заявлении.

«Ради уничтожения народной памяти и искажения правды об исторических событиях прошлого, имеющих сегодня особое политическое значение, принимаются беспрецедентные меры по выдавливанию русского образования, русского языка из информационного и образовательного пространства этой прибалтийской республики. Подобная политика властей Латвийской Республики прямо нарушает принципы и нормы международного права, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – сказано в документе.

Парламентарии обещали направить заявление президенту России, в Совет Федерации и российское правительство, а также в Межпарламентский союз, ОДКБ, ПАСЕ и ОБСЕ.

Как писал сайт kp.ru, с предложением о введение запрета на публичное использование георгиевских лент выступило национальное объединение «Все – Латвии». В ноябре 2021 большинство депутатов Сейма поддержало соответствующие поправки к закону.