В России на 50% выросло число граждан интересующихся кредитами

Финансовый маркетплейс сообщил о росте интереса россиян к кредитам на 50% Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Аналитики финансового маркетплейса "Сравни.ру" сообщили, что во второй половине 2021 года число россиян, интересующихся кредитами, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Так, чаще всего кредитными продуктами интересовались россияне в возрасте от 25 до 34 лет, передает "Газета.ru".

Эксперты отметили, финансовыми услугами активнее всего пользуются в Москве (19,7%), Санкт-Петербурге (7,9%), а третье и четвертое разделили жители Екатеринбурга и Краснодара (по 3,4%).

Ранее стало известно, что банки больше не смогут навязывать заемщикам свои страховые компании, а будут обязаны предоставить клиентам свободу выбора. Такие правила хотят ввести не только при оформлении нового кредита, но и рефинансировании уже существующего, передает "Пятый канал".

Напомним, из-за роста инфляции Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на один процентный пункт - до 8,5%. Это максимум с осени 2017 года, рассказывает Life.ru.