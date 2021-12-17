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Политика17 декабря 2021 12:58

Посол России во Франции заявил, что есть договоренность о встрече Путина и Макрона

Макрон планирует прибыть в Москву, но конкретных сроков мероприятия пока не называют
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин уже провел с Эммануэлем Макроном телефонные переговоры, на очереди очная встреча

Владимир Путин уже провел с Эммануэлем Макроном телефонные переговоры, на очереди очная встреча

Фото: REUTERS

Договоренности о встрече российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона имеются, однако в практическом плане эта тема не обсуждается. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас есть все принципиальные договоренности по, в том числе, очной встрече президентов, - отметил Мешков. - Очередь ехать в Россию французскому президенту. Но в чисто практическом плане эта тема пока не обсуждается".

По его словам, одним из препятствия является сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе телефонной беседы во вторник, 14 декабря, Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились до конца этого года провести новый разговор.

Напомним, одной из главных тем обсуждения стала Украина. Владимир Путин перечислил конкретные примеры нарушения Минских соглашений со стороны официального Киева, а также примеры по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.