Гинцбург заявил о полной защите от «Омикрона» при вакцинации «Спутником V» и ревакцинации «Спутником Лайт» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация препаратом «Спутник V» и ревакцинация «Спутником Лайт» полностью защищает от заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Схема вакцинации, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт», она дает на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «Омикрон», – сказал специалист во время брифинга.

Как писал сайт kp.ru, согласно данным предварительных лабораторных исследований, Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ к омикрон-штамму.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал «Спутник V» лучшей вакциной против «Омикрона».

Ранее центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под омикрон-штамм.