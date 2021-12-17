В Минпросвещения не планируют продлевать новогодние каникулы школьникам

Также пока нет планов о переводе школьников на дистанционное обучение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в пятницу, 17 декабря, встретился с журналистами в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород. В частности, он ответил на вопрос представителей СМИ о том, как будут работать школы в период после новогодних каникул.

Как сообщил Сергей Кравцов, на данный момент власти власти не планируют продлевать новогодние каникулы или переводить школьников на дистанционный режим обучения.

"Пока таких планов нет", - подчеркнул Кравцов.

Как ранее писал сайт kp.ru, также глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в ведомстве не обсуждается вопрос о том, чтобы пускать в школу только привитых от коронавируса детей. Вопрос был задан в связи с началом клинических испытаний вакцины, разработанной специально для несовершеннолетних - "Спутник М". Отмечается, что ее использование не будет обязательным для детей.