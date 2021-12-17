Екатеринбургский лицей попал в топ-10 лучших школ России

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В рейтинг 300 лучших учебных учреждений среднего образования России вошли десять школ и лицеев из Екатеринбурга. В первой десятке оказался СУНЦ УрФУ. Все учреждения оценивали по одному критерию – количество выпускников, поступающих в престижные вузы страны. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Также в рейтинге оказались еще десять школ Екатеринбурга, среди них: Гимназия № 9 - 39 место, Лицей №130 на 94 месте, Лицей 110 на 117 месте, Гимназия №35 на 126 месте, Лицей №180 на 179 месте, Гимназия №5 на 183 месте, Гимназия №2 на 185 месте, Лицей №13 на 208 месте, Гимназия №13 на 263 месте.

Отметим, что сейчас из-за резкого всплеска заболеваемости ОРВИ, а также по причине продолжения пандемии коронавируса на карантин закрыты 50 классов, ученики которых отправлены на дистанционное обучение.

Также в поликлиниках Екатеринбурга отменен День здорового ребенка из-за наплыва учеников школ, которые не здоровы.

17 декабря стало известно, что в Свердловской области в скором времени начнется вакцинация студентов в возрасте от 18 лет от коронавируса. Эта мера является для всех учащихся вузов и средних специальных учебных заведений, которые посещают учебное учреждение.