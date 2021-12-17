Госдума приняла закон о введении Fan ID на спортивных мероприятиях

Fan ID станет неотъемлемой частью спортивных соревнований в России с июня 2022 года Фото: Андрей ВДОВИН

Государственная дума России в окончательном чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика – Fan ID. Об этом сообщает "КП-Спорт". Закон призван обеспечить безопасность и порядок на спортивных матчах. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Согласно его тексту, вводится понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования". Fan ID будет представлять собой электронный документ, необходимый для идентификации болельщика, участника спортивных соревнований, а также иного лица, задействованного в них. Оформить Fan ID можно на портале Госуслуг.

По мнению авторов инициативы, нововведение позволит применить опыт, накопленный во время проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций в 2017. Тогда без паспорта болельщика невозможно было приобрести билеты на матчи.

По словам заместителя министра спорта РФ Андрея Федорова, на реализацию инициативы будет потрачено более 770 миллионов рублей, которые пойдут на адаптацию уже действующего на стадионах оборудования.