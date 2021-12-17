Автоэксперт посоветовал, как спасти двигатель машины от замерзания в сильный мороз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики обещают, что уже к 20 декабря в центральную Россию придут лютые морозы. Столбики термометров опустятся до – 31 градуса, а это серьезное испытание не только для всего живого, но и для автомобилей.

Доцент кафедры эксплуатации автотранспорта МАДИ Лев Зиманов напомнил автомобилистам, что существуют два варианта не дать машине «умереть» в аномальные холода.

- Есть два возможных варианта: сохранение тепла, оставшегося после остановки двигателя, и разогрев перед его запуском, - говорит эксперт.

Современные автомобили в безветренную погоду обеспечат легкий запуск через 3-5 часов простоя. А вот если прошло больше времени, то нужно

прогреть двигатель перед началом движения.

- Дело в том, что на холостом ходу аккумулятор плохо заряжается, так как генератор не выдает ему ток, — поясняет Зиманов NEWS.ru.

На холостом ходу аккумулятор обеспечивает только «текущую работу автомобиля». Так что перед началом поездки, лучше «сделать небольшой кружочек».

Если же на улице сильные морозы, то спасти аккумулятор можно, например, занеся его в дом. Либо просто хорошо закрыть моторный отсек чем-то теплым.

Ранее эксперты дали совет автомобилистам не спешить закрашивать на машине небольшие сколы. До наступления 2000-х годов это было обоснованно, так как помогало остановить процесс коррозии, сообщает ФАН.

Но сегодня в цинковую "броню", как правило, одеты автомобили, стоимость которых начинается с отметки примерно 1 млн рублей, пишет "Российская газета".