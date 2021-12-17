ФАС прокомментировала возможный рост тарифов на мобильную связь в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Федеральной антимонопольной службы России пока нет подтверждения экономической целесообразности повышения тарифов на мобильную связь, рассказали ТАСС в ведомстве.

«В настоящее время нет подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи», – заявили в ФАС.

Как объяснили антимонопольщики, при наличии жалоб или при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов ФАС проводит анализ экономической целесообразности такого роста. После этого ведомство принимает соответствующие меры.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщала, что тарифы на сотовую связь в России в начале 2022 года могут подняться на 6-10%.

Как писал сайт kp.ru, россияне стали тратить на интернет и мобильную связь больше в сравнении с 2020 годом. За три квартала этого года средние чеки на оплату двух этих услуг выросли на 6% каждая относительно января-сентября 2020 года. Средний чек за услуги сотового оператора за три квартала 2021 года выше, чем интернет-провайдера: 667 рублей против 659 рублей.