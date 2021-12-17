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Политика17 декабря 2021 13:23

Сенатор Цеков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций на Россию не повлияет

Парламентарий отметил, что Евросоюз оказался в плену своих неправильных решений и не в состоянии отказаться от заблуждений
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Сенатор Цеков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций на Россию не повлияет

Сенатор Цеков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций на Россию не повлияет

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций в отношении Москвы на Россию не повлияет, тогда как Европа продолжит страдать от ответных мер.

"От наших контрсанкций Европа страдает не меньше, а может, даже больше, чем мы, а мы уже научились с ними жить", - пояснил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

Цеков отметил, что Евросоюз оказался в плену своих неправильных решений и не в состоянии отказаться от заблуждений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что после решения ЕС продлить санкций в отношении российской стороны из-за ситуации на Украине будут приняты зеркальные меры, передает телеканал "360".

Напомним, Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Решение было принято из-за ситуации на Украине.