Стало известно, где застраховано здоровье артистов Большого театра

Компания «Ингосстрах» застраховала сотрудников и артистов Большого театра по договору ДМС. Полисы получил 1791 человек.

Договор начнет действовать с 1 января 2022 года. Срок - один год.

Участники программы смогут получить весь необходимый объем медицинской помощи в более чем 50 лечебно-профилактических учреждениях и 40 научно-исследовательских институтах Москвы и Московской области. Спектр услуг включает консультативно-диагностическую помощь, стационарное лечение, скорую и неотложную медицинскую помощь, говорится в официальном сообщении «Ингосстраха».

Как уточнили в компании, страховая программа разработана таким образом, чтобы при возникновении или обострении заболевания, а также при получении травмы обеспечить не только выздоровление, но и полное функциональное восстановление, которое позволит продолжать профессиональную карьеру.

- Театр – это не только эстетика и шоу, это колоссальный физический труд, который, к сожалению, таит в себе серьезные риски для здоровья. Как генеральный спонсор мы сделаем все возможное, чтобы коллектив крупнейшего театра страны был под надежной страховой защитой, – пояснил Андрей Ларкин, генеральный директор компании «Ингосстрах».

- Для нас очень важно здоровье наших артистов. Хорошая страховка - гарантия того, что сотрудникам ГАБТ будет оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, – дополнил Владимир Урин, генеральный директор Большого театра.

Напомним, с сентября 2019 года «Ингосстрах» является генеральным спонсором ГАБТ. В 2021 году при поддержке «Ингосстраха» были организованы масштабные гастроли Большого театра в российских регионах, чтобы как можно больше людей имели возможность увидеть вживую выступления ведущих солистов известнейшего театра страны. Все эти проекты проходят при личной поддержке Олега Дерипаски – российского промышленника и общественного деятеля.