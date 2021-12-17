Австралийские пожарные задумались о встречи с русскими фанатками

Австралийские пожарные задумались о встречи с русскими девушками Фото:Australian Firefighters Calendar

Австралийские пожарные, ежегодно устраивающие "горячие" фотосессии для календаря, пожаловались на недостаточную популярность у себя дома и задумались о визите в Россию.

"Мы не чувствуем свою популярность здесь, может, нам стоит приехать в Россию? Мы просто обычные австралийские парни, у нас нет кучи поклонников. Возможно, когда-нибудь мы приедем в Россию и привезем календарь с нашими автографами для вас!", - цитирует Бена Черча и Мэтта Хэйдона "Пятый канал".

Фото: Australian Firefighters Calendar

Пожарные сообщили, что в 2022-м выйдет шесть разных выпусков всемирно известной серии. Она включает в себя классический календарь, в котором представлены фотографии пожарных по одному. Также в нее войдут выпуски, посвященные животным.

Напомним, никто из участников проекта не является фотомоделью. Все эти красавцы - самые настоящие огнеборцы.

Фото: Australian Firefighters Calendar

Сайт KP.ru рассказывал, как появилась идея создания календаря и на что идут деньги, полученные с продаж откровенных фотографий.