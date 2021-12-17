Минпромторг обсуждает поднятие цены автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Денис Мантуров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижняя планка стоимости автомобилей, которые попадают под налог на роскошь, в скором времени может подняться. Соответствующее заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в пятницу, 17 декабря, отвечая на вопрос журналистов. По его словам, в ведомстве обсуждают этот вопрос.

Стоит отметить, что нижнюю ценовую планку транспортных средств, попадающих под повышенный налог, утвердили еще в 2014 году. Она составила 3 миллиона рублей.

Напомним, налог на роскошь - это повышающий коэффициент к транспортному налогу, который платят владельцы дорогих авто. Этот коэффициент составляет от 1,1 до 3 и зависит от средней цены машины и ее возраста:

- 1,1 - при средней стоимости автомобилей от 3 до 5 млн рублей, если с года выпуска прошло не более трех лет;

- 2 – для машин не старше пяти лет при средней стоимости от 5 до 10 млн рублей;

- 3 - при средней стоимости от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.