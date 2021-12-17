Подведены итоги работы НОЦ «Инженерия будущего» за 2,5 года

Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего». Фото: правительство Самарской области

В четверг, 16 декабря 2021 года, состоялось расширенное заседание наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». Его провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Во встрече, которая прошла в режиме ВКС, приняли участие представители Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей, Мордовии и Чувашии, а также федеральных органов власти; ректоры вузов, депутаты Госдумы РФ, индустриальные партнеры. Заседание было посвящено итогам работы НОЦ за 2,5 года и перспективам его развития.

— Сегодня НОЦ «Инженерия будущего» — динамично развивающийся межрегиональный проект. Он объединяет шесть регионов-партнеров. У нас есть определенные победы. Теперь надо понимать, как эти результаты использовать. Это важно для развития НОЦ и Самарской области, будущего Поволжья и всей нашей страны, — отметил Дмитрий Азаров и поблагодарил всех, кто участвует в деятельности научно-образовательного центра.

Напомним, по инициативе президента Владимира Путина в России создали 15 НОЦ. Их цель — достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров.

НОЦ «Инженерия будущего» появился по поручению губернатора Самарской области в мае 2019 года. В него вошли Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Мордовия и Чувашия. Его индустриальные партнеры — ГК «Ростех», ГК «Роскосмос» и ОАО «РЖД». Центр занимается развитием искусственного интеллекта, аэрокосмических технологий, умных транспортных систем и т.д. В декабре 2020 года он победил в федеральном конкурсе и вошел в пятерку центров, которые удостоились статуса мирового уровня.