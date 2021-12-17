Стало известно, как россияне готовятся к Новому году

Аналитики СберМаркета заявили, что для приготовления новогодних блюд в среднем нужно будет потратить 6286 рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики сервиса доставки продуктов СберМаркета рассказали, что россияне начали готовиться к Новому году в первых числах декабря, покупая товары долгого хранения для праздничного стола.

Так, спрос на икру год по сравнению с ноябрем 2021 года вырос на 32%, на 22% за последний месяц выросли продажи мясных деликатесов и паштетов, на 5% выросли продажи сыра и специй, на 23% – оливок, а вот продажи мандаринов выросли за месяц в два раза.

Также отмечается, что россияне чаще всего покупают елки в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ростове-на-Дону. Их продажи выросли на треть.

Кроме того, специалисты определили среднюю стоимость новогоднего стола 2021 года: для самостоятельного приготовления новогодних блюд в среднем нужно будет потратить 6286 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). В 2020 году эта сумма составляла 5729 рублей.