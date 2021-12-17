В Госдуме предложили запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесен законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан. Инициаторы документа – зампредседатели нижней палаты парламента Петр Толстой и Анна Кузнецова и главы комитетов Госдумы Василий Пискарев, Ольга Тимофеев и сенатор Маргарита Павлова.

Законопроект размещен на сайте Госдумы. Как отметил Пискарев, благодаря документ защитит права россиян, которые не могут иметь детей по медицинским причинам, а также права детей, рожденных от суррогатных матерей.

Как писал сайт kp.ru, ранее зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе высказался об использовании иностранцами российских женщин как суррогатных матерей. По его мнению, подобное нужно запретить, поскольку это моральный долг депутатов Государственной думы.

Напомним, в России предложили перевести суррогатное материнство в государственные клиники