Госдума приняла законопроекты об ответственности за неполную уплату алиментов

Неплательщику алиментов могут грозить исправительные работы, арест или штраф Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу, 17 декабря, в Госдуме прошло пленарное заседание, на котором рассматривались законопроекты о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели необходимые средства.

Как пишет ТАСС, проекты были приняты во втором, основном чтении. Они учитывают алименты, которые должны переводиться как на детей, так и на нетрудоспособных родителей.

С принятием закона неуплата алиментов без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет предусмотренное наказание. Неплательщику грозят исправительные работы до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России введут минимальный размер алиментов. Мы рассказывали, какие законы готовятся в помощь родителям-одиночкам.