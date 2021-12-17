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Авто17 декабря 2021 14:54

Исследование: больше всего заправок находится на трассе "Россия", "Дон" и "Волга"

На наиболее популярных и загруженных трассах федерального значения - около двух заправок на каждые 10 километров пути
Андрей ЧЕРНЕНКО
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На наиболее популярных и загруженных трассах федерального значения - около двух заправок на каждые 10 километров пути

На наиболее популярных и загруженных трассах федерального значения - около двух заправок на каждые 10 километров пути

Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты "СберАвто" и "2ГИС" выяснили, что среднее количество АЗС и АГЗС на наиболее популярных и загруженных трассах федерального значения - около двух на каждые 10 километров пути.

Так, чаще всего заправки встречаются на трассах "Россия" (М-10, от Москвы до Санкт-Петербурга), "Дон" (М-4, от Москвы до Новороссийска) и "Волга" (М-7, от Москвы до Уфы), передает издание "Газета.ru"

А вот реже всего АЗС и АГЗС можно встретить на трассах "Московское малое кольцо" (А-107) и "Урал"(М-5, от Москвы до Челябинска).

Ранее сайт KP.ru рассказывал, на каких АЗС выгоднее заправляться. Корреспондент "Комсомолки" выяснил всю правду о скидках, которые предоставляют своим клиентам ведущие автозаправочные станции.

Выяснилось, что за месяц водителю необходимо будет покупать по 111 литров, оптимальнее всего заправлять автомобиль на АЗС "Газпромнефти"