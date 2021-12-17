Песков: Украина для России потеряна как партнер, но не как братский народ

Украина для России на данном этапе полностью потеряна в качестве партнера, однако как братский народ никогда не потеряется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Братский народ потерять нельзя – он остается братским. Мы останемся братским народом. Да, власти могут пытаться народ оболванить, лишать возможности получать информацию из первых рук. Все равно потерять друг друга два братских народа не могут. Потеряна ли Украина как партнер? На данном этапе – да, полностью», – сказал пресс-секретарь президента России в программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.