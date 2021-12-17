Голосовой помощник «Алиса» научили звонить из «Яндекс.Карт» по списку контактов Фото: пресс-слкжба "Яндекса"

Голосовой помощник «Алиса», разработанный компанией «Яндекс», теперь можно использовать в приложении «Яндекс.Карты» для звонков по списку контактов. Новая функция будет полезна водителям или матерям, ухаживающим за маленькими детьми, сообщила пресс-служба компании сайту kp.ru.

Для использования «Алисы» пользователю достаточно сказать, кому нужно позвонить, и голосовой помощник сам наберет нужный номер, если у него будет доступ к контактам. Кроме того, «Алису» можно попросить набрать номер экстренных служб.

При наличии в записной книжке двух контактов с одинаковым именем голосовой помощник уточит, кого именно нужно набрать. Аналогичным образом «Алиса» действует, если в карточке контакта забито несколько номеров. Как отмечают в «Яндексе», умный помощник научился так хорошо выполнять запросы благодаря технологии распознавания речи, которая позволяет определить даже редкие имена независимо от того, на каком языке они записаны.

Для отключения доступа «Алисы» к списку контактов нужно удалить данные в инструменте по управлению данными в «Яндекс ID». В компании сообщили, что звонки по списку контактов из «Яндекс.Карт» будут доступны в последних версиях приложения.