Песков: мы весьма сожалеем о ситуации с "Комсомольской правдой" в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с "Комсомольской правдой" в Беларуси. Ранее Министерство информации республики заблокировало доступ к сайту kp.by, после чего "Комсомольская правда" закрыла свое представительство в Минске.

Как отметил Песков в программе "Специальный гость" с Тиной Канделаки, коллектив "Комсомольской правды" знает, что в Кремле сожалеют из-за сложившейся ситуации. И обсуждают ее с коллегами в Беларуси.

"Они знают, что мы весьма сожалеем с ситуацией с "Комсомольской правдой". И мы эти наши сожаления доводили до наших друзей в Минске", - сообщил Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, 29 сентября 2021 года в Белоруссии был заблокирован доступ к сайту "КП в Беларуси". Министерство информации республики сообщило, что это связано с публикацией, "в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". При этом был задержан журналист белорусской "Комсомолки" Геннадий Можейко. Недавно было решено, что он останется в СИЗО еще на 2 месяца — до 1 февраля. Об этом сообщили его родственники. 1 декабря истекал срок ареста, но было принято решение его продлить.