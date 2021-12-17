Песков заявил, что Путин еще не решил, будет ли выдвигаться на новый срок в 2024 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин еще не определился, будет ли выдвигаться на новый срок в 2024 году. Пока эта тема в Кремле не обсуждается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На рабочем уровне никакой темы транзита нет. Работать надо – проблем много. Обсуждать тему транзита сейчас, когда три года до выборов, – это удел, заработок политологов. Здесь это не тема повестки дня вообще», – заявил официальный представитель Кремля в эфире программы «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ заявил, что не исключает возможность баллотироваться на новый срок на посту главы государства. Как отметил российский лидер, в условиях отсутствия возможности быть переизбранным «вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников».