Польский солдат заявил об убийстве военными волонтеров на границе Белоруссии и Польши Фото: REUTERS

Военнослужащие польской армии убили волонтеров на границе белорусско-польской границе, рассказал сбежавший из Польши солдат. По его словам, пограничники стреляли в волонтеров, даже не пытаясь вести с ними разговор.

«На границу подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал спрашивать, куда вы их (мигрантов) ведете, а пограничник просто стрелял ему в лоб», – заявил очевидец в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам польского военного, он был свидетелем как минимум двух таких случаев.

Напомним, 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Эмиль Чечко пересек границу Белоруссии и попросил у Минска политического убежища.

Как писал сайт kp.ru, Польша усиливает охрану границы с Белоруссией при помощи иностранных воинских подразделений. В пятницу, 3 декабря, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что в Польшу прибыли инженерные подразделения из Великобритании и Эстонии. Предполагается, что нести службу на границе с Белоруссией 155 британских и 150 эстонских военнослужащих будут до 30 апреля.