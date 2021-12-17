Песков заявил, что в России нельзя шутить над святыми для народа вещами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нельзя шутить над святыми для российского народа вещами. Таковыми он назвал религию и Великую Отечественную войну.

Об этом официальный представитель Кремля сказал в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI в пятницу, 17 декабря.

"Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, нельзя шутить про религию, нельзя шутить - ну, про какие-то очень-очень героические, но болезненные страницы нашей истории", - сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в России очень трепетно относятся к таким вещам и "там нет места юмору".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин еще не определился, будет ли выдвигаться на новый срок в 2024 году. Пока эта тема в Кремле не обсуждается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.