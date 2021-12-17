Песков заявил о нарастании конфликтного потенциала вокруг России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вокруг РФ и Белоруссии нарастает конфликтный потенциал. Создается он, по мнению официального представителя Кремля, извне - в этом не участвуют ни Москва, ни Минск.

Свое мнение Песков выразил в эфире программы "Специальный гость" на YouTube-канале RTVI в пятницу, 17 декабря.

"У нас не добавится друзей, и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что лишь добавляется конфликтный потенциал. И этот конфликтный потенциал мы не создаем, ни мы, ни Белоруссия - это создают наш соседи", - заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря президента России, страна должна учиться жить в недружественной обстановке.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с "Комсомольской правдой" в Беларуси. Ранее Министерство информации республики заблокировало доступ к сайту kp.by, после чего "Комсомольская правда" закрыла свое представительство в Минске.