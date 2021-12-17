Оперштаб назвал регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу

Севастополь лидрует по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу Фото: Олег УКЛАДОВ

Наиболее высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции по-прежнему в Севастополе, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Там он вырос до 88,7%.

В четырех регионах России коллективный иммунитет превышает 75% – это Чукотский автономный округ, Карелия, Санкт-Петербург и Московская область. Выше 71% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Москве, Мурманской, Калининградской и Липецкой областях.

Кроме того, Оперштаб сообщает, что ухудшение ситуации по коронавирусу отмечено в 10 регионах: Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской, Челябинской областях, в Алтае, Башкирии, Дагестане и Чувашии.

Как писал сайт kp.ru, в России коллективный иммунитет сейчас превышает 58%.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что достигнуть коллективного иммунитета в 80% можно при условии вакцинации каждого гражданина России, не имеющего противопоказаний к прививке. Кроме того, нужно повторно привить 7,6 миллиона человек.