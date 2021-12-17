Путин объяснил, что не пользуется интернетом из-за нехватки времени Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не пользуется интернетом. На заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в ответ на предложение зайти в интернет и убедиться в проблемах системы саморегулирования в строительной отрасли он сказал, что у него не хватает на это времени.

«Да мне некогда туда заглянуть», – сообщил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября 2021 российский лидер, выступая на открытии пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что не пользуется мобильным телефоном.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что президент России проголосовал на выборах в Государственную думу в дистанционном формате, зарегистрировавшись с телефона своего помощника.

Ранее глава государства посоветовал учащимся фильтровать информацию, предупредив об большом количестве «информационного мусора» в интернете.