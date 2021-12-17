Россия ограничит въезд иностранцев из Кении в связи с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ограничит въезд иностранцев, прилетающих из Кении. Ограничения начнут действовать с понедельника, 19 декабря.

«Оперативным штабом принято решение с 00 часов 00 минут по московскому времени 19 декабря 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Кении, и иностранных граждан, находящихся на указанной территории в течение последних 14 дней», – рассказали журналистам в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как пояснили в штабе, меры вводятся для обеспечения санитарно-эпидемиологической защиты населения в условиях распространения коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия запретила въезд туристов из Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и ЮАР. Кроме того, Роспотребнадзору и Министерству транспорта было поручено организовать экспресс-тестирование на коронавирус приезжающих из Британии, Китая, Гонконга, Израиля и ряда африканских стран.