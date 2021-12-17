Москва запретила въезд семи британцам из-за антироссийской деятельности Фото: REUTERS

Россия ввела санкции против семи подданных Великобритании в ответ на аналогичные меры Лондона, принятые в августе 2021. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как известно, под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в августе 2021 объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи граждан России из-за якобы их «прямой ответственности за отравление А.Навального». В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – сказано в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

Москва считает действия британских властей необоснованными, отметила Захарова. По ее словам, этот выпад Лондона подтверждает намерения правительства Великобритании «продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах». Она отметила, что британская политика перечеркивает все усилия российской стороны вернуть отношения между странами в конструктивное русло.

Захарова призвала Лондон отказаться от конфронтационной линии в отношении России. Дипломат предупредила, что недружественные шаги британского руководства не останутся без ответа.

Как писал сайт kp.ru, в августе этого года Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников Федеральной службы безопасности России, которых Лондон считает причастными к прошлогоднему инциденту с блогером Алексеем Навальным.