Песков считает уровень экономических отношений России и Турцией страховкой от политических потрясений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Высокий уровень экономического партнерства между Россией защищает страны от политических потрясений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Уровень экономического взаимодействия и экономического сотрудничества между Россией и Турцией является очень хорошей страховкой от политических потрясений», – сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире YouTube-канала RTVI.

Обе страны заинтересованы, чтобы в двусторонних отношениях «ничего не расшатывалось», и это «цементирующее звено» в сотрудничестве Москвы и Анкары, считает Песков. В том, что турецкие компании расширяют свое влияние, нет ничего страшного, отметил представитель Кремля, поскольку это конкуренция, которая «сплошь и рядом».

«Турция вырастила конкурентоспособные на мировом уровне компании, и если они сильнее, они завоевывают место на рынке. Экономическая экспансия так или иначе оказывает влияние на уровень политических отношений», – добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре 2021 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи. Главы России и Турции поговорили о международной политике, региональных проблемах и торгово-экономических отношениях между странами. Также на повестке стоял обмен мнений по ситуации в Сирии, Ливии и Афганистане.