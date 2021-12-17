Президент РАН рассказал о разработке, которая «закроет» клетку от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РАН Александр Сергеев сообщил о создании необычного типа молекулы, которая поможет защитить организм от заражения не только коронавирусом, но и другими опасными инфекциями.

Разработка принадлежит исследователям Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии РАН», которым руководит академик Владимир Попов.

Столкнувшись с пандемией, ученые создали молекулу нового класса, которая воздействует напрямую на частицы вируса, но при этом блокирует все механизмы взаимодействия с клеткой человека.

Исследователи рассудили, что нет смысла гнаться за постоянно меняющимися штаммами и просчитали дальнейшее развитие ковида.

Основой против нынешнего SARS-CoV-2 и новых вирусов стала молекула PDSTP.

- Было выявлено, что первый это взаимодействия вируса и клетки -это процесс адгезии, то есть, прилипания вируса к клетке хозяина через так называемые гепарансульфатные мембранные белки. После того как вирус пойман, он начинает взаимодействовать с рецептором ASE2, - сказал сайту mk.ru доктор фармацевтических наук Вадим Макаров.

Гепарансульфатные мембранные белки являются так называемыми «ловушками» для многих вирусов. Оказалось, что аналогичным образом в организм человека попадает ВИЧ циомегаловирус, вирус папилломы, герпес, а также Нипах и Хенда.

Разработка ученых - молекула PDSTP не даст вирусу прилипнуть к мембране-«ловушке». Она сама надежно связывается с мембранным белком, как бы закупоривая его для вируса.

Сейчас идут активные испытания разработки и ее тестирование. Первые положительные результаты подтверждены не только в России, но и за пределами страны.