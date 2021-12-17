Военно-медицинская академия удостоена премии правительства РФ за уникальную технологию пластики лица Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМедА) награждены премией правительства России «За разработку и внедрение и внедрение в клиническую практику инновационных технологий лечения больных с заболеваниям, травмами лица и их последствиями».

Премии удостоены доцент кафедры военной травматологии и ортопедии ВМедА Мария Волох и начальник кафедры хирурги усовершенствования врачей ВМедА, доктор медицинских наук Геннадий Хубулава. Сотрудники академии разработали уникальную технологию по пересадке кожи, а именно аллогенного комплекса тканей лица, сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении kp.ru.

Операция была проведена в клинике Военно-медицинской академии. Во всем мире подобных операций было около 20, в России же их не проводилось. Ученые разработали способ применения аутологичных фибробластов SPRS, пластика лица этот методом проводится одним полнослойным трансплантатом. В РФ аналогов этой системе нет.

Технология позволяет составлять индивидуальную программу коррекции дефектов и профилактики рубцовых изменений кожи с помощью клеточной терапии, говорится в сообщении. Как рассказала Мария Волох, благодаря разработке сроки лечения значительно сокращаются, а спустя продолжительное время рубцы на лице исчезают. По словам специалиста, операция помогла не просто спасти жизнь пострадавшему, но и вернуть его к полноценной социальной жизни.