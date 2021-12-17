В США считают, что Россия не определилась с дальнейшими шагами в отношении Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США считают, что Россия пока не определилась с решением о дальнейших шагах в отношении Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

- На данный момент оценка американского правительства заключается в том, что он (президент РФ Владимир Путин) еще не принял решения, - сказал советник американского лидера в ответ на вопрос о возможных решения, с точки зрения американской администрации, принял применительно к Украине президент России Владимир Путин.

Также американский представитель полагает, что не стоит сомневаться в надежности выводов американской разведки, касающихся ситуации вокруг Украины.

Ранее в Кремле уже заявляли, что российская сторона не представляет угрозы для Украины и других государств. Что касается перемещения российских войск, то РФ перемещает их исключительно на своей территории и не намерена ни на кого нападать.