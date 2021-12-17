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Экономика17 декабря 2021 20:30

Россияне стали вдвое активнее интересоваться кредитами во втором полугодии 2021 года

Чаще других запросы поступали от молодых клиентов
Елена АКИМОВА
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Россияне стали вдвое активнее интересоваться кредитами во втором полугодии 2021 года

Россияне стали вдвое активнее интересоваться кредитами во втором полугодии 2021 года

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По втором полугодии 2021 года россияне стали более активно интересоваться кредитами. По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», количество запросов на расчет кредитов увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021 году также увеличилось и число заявок по кредитам — их объем прибавился на треть в сравнении с показателями прошлого года.

Есть еще одна примечательная статистика: чаще других в уходящем году интересовались заемщики в возрасте от 25 до 34 лет. На них пришлось примерно 26,2% от общего количества запросов.

Рос интерес не только к кредитным продуктам, но и к страховым. Спрос на ОСАГО повысился на 96%.

Регионы, где активнее интересуются финансовыми продуктами:

Москва – 19,7%,

Санкт-Петербург - 7,9%,

Екатеринбург – 3,4%

Краснодар - 3,4%,

Казань - 3,1%.

Кстати, с сентября россияне стали активнее размещать средства на банковских счетах. Это связано с ростом ключевой ставки ЦБ и улучшением условий по сберегательным счетам, сообщает "Газета.Ru".

Тем временем, 17 декабря 2021 года ключевая ставка выросла на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых.Это повышение стало седьмым за текущий год, сообщает ФАН.

Повышение Центробанк ключевой ставки не поможет в борьбе с инфляцией, зато приведет к подорожанию кредитов. Такое мнение в разговоре с «360» высказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.