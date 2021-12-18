Экономист объяснил, что произойдет с ценами после решения Байдена увеличить госдолг США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулев объяснил, чего ждать после решения главы США Джо Байдена об увеличении госдолга страны. Лимита госдолга возрастет на 2,5 триллиона долларов, итоговая суммы займа составит 31,4 триллиона долларов.

Экономист напоминает, что в США все чаще говорят о возможном дефолте. Причина этому – нестабильность доллара. На рынке большой объем валюты, но она не подкреплена золотыми резервами. Все держится «на доверии».

При этом его уровень постепенно снижается, а руководству страны ничего не остается, как увеличивать лимиты.

Дениса Горулева полагает, что новости из Белого дома непременно отразятся на курсе доллара. Скорее всего, его покупательская способность внутри страны снизится, но по отношению к мировым валютам этого заметно не будет. В 2022 году ждать резких скачков не стоит. Но все может измениться, если произойдут потрясения на нефтяном рынке или Центробанк как-то кардинально пересмотрит монетарную политику в РФ.

- У решения Байдена есть и еще одна «побочка» - это увеличению инфляции и снижению покупательской способности доллара. Скорее всего, мы столкнемся с мировым ростом цен вообще на все, — заключил экономист в себе с Пятым каналом.

Тем временем, 17 декабря 2021 года Центробанк принял решение в очередной раз повысить ключевую ставку, что скажется на стабильности рубля. помимо этого, мера должна оказать позитивное воздействие на растущую инфляцию и снизить показатель, сообщает Life.

После в ведомстве установили официальные курсы иностранных валют на 18 декабря, повысив значения доллара и евро по отношению к рублю перед выходными, сообщает ФАН.