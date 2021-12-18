Врачи обнаружили у женщины ребенка в печени

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Канадский врач Майкл Нарви, сотрудник исследовательского института при Университете Манитобы, рассказал в TikTok о необычном случае беременности.

Специалист сообщил на видео, что у 33-летней женщины плод начал развиваться в печени. Доктор признался, что такое в его врачебной практике впервые.

- Я думал, что видел все, - сказал Нарви, ознакомившись с результатами УЗИ пациентки.

Обычно даже если у женщины и происходит внематочная беременность, то эмбрион появляется в брюшной полости, отметил врач.

Ранее сайт kp.ru писал о случае, когда женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца. Семья очень очень хотела мальчика, но в самом начале беременности выяснилось, что в ожидается появление сразу двое малышей. Тогда же врачи огорошили будущую многодетную мать, сообщив, что каждый из малышей развивается в отдельной матке. Женщину сразу предупредили, что подобных случаев в мире немного - за последние 60 лет известно лишь о 70 таких женщинах.