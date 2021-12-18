Эксперт Роспотребнадзора: Сначала омикрон-штамм захватит наши столицы Фото: Михаил ПАТЛИС

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы "Антиковид" на Радио "Комсомольская правда" рассказал, как в России, по его мнению, будет распространяться новый вариант коронавируса "омикрон".

По словам эксперта, на территории РФ обычно эпидемиологический процесс затрагивает два мегаполиса.

- Традиционно в эпидпроцесс включаются вначале два мегаполиса, две наших столицы. Потом - города-миллионники. Обычно от столиц идет отставание в среднем на две недели. Так показало развитие событий при распространении предыдущих штаммов коронавируса, - рассказал Горелов.

Напомним, сейчас в России продолжается кампания по вакцинации населения. Именно прививка является лучшим способом защитить себя от рисков инфицирования. Также вакцинация снижает риски тяжелого течения заболевания.

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От чего будет зависеть скорость распространения нового штамма в России, рассказал замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в программе «Антиковид» на Радио «КП» (подробности)